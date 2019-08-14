В Петербурге пройдёт первый Всероссийский молодёжный форум «Выше крыши»

С 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге пройдёт первый Всероссийский форум молодёжи «Выше крыши». Об этом сообщается на официальном сайте администрации Центрального района Северной столицы.

Отмечается, что участники форума смогут посетить мастер-классы, лекции и концерт, а также поучаствовать в грантовом конкурсе.

В преддверии события организаторы провели пресс-конференцию, на которой рассказали подробнее о программе мероприятия. Старт форуму будет дан на площадке СК «Юбилейный» 21 августа. В проекте примет участие более двух тысяч человек. Оставить заявку на участие можно до 19 августа на сайте форума.

Добавим, что проект поддерживается платформой «Россия – страна возможностей».

Напомним, ранее профильная смена «Россия – страна возможностей» завершилась на Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов». Руководители проектов платформы объяснили участникам, как запустить свой собственный проект, какие качества должны быть у настоящего лидера.

