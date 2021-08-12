В Петербурге православный активист дал пощечину журналисту Невзорову

Православный активист напал в Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова, потребовав прекратить оскорблять православную веру. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Невзорова.

«На Александра Невзорова было совершено нападение православным фанатиком, в ходе прямой трансляции "Невзоровских сред"», — говорится в сообщении.

Нападавший дал Невзорову пощечину, однако его тут же отвели в сторону и позже задержали.

Как сообщил журналист в беседе с телеканалом «360», он не имеет никаких претензий к активисту и попросил правоохранителей отпустить нападавшего.

Ранее Невзоров неоднократно обвинял священнослужителей в гомосексуализме и педофилии, а также выступал против введения в российских школах «Основ православной культуры», напоминает «Свободная пресса».

