В Петербурге православный активист дал пощечину журналисту Невзорову
Православный активист напал в Санкт-Петербурге на журналиста Александра Невзорова, потребовав прекратить оскорблять православную веру. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Невзорова.
«На Александра Невзорова было совершено нападение православным фанатиком, в ходе прямой трансляции "Невзоровских сред"», — говорится в сообщении.
Нападавший дал Невзорову пощечину, однако его тут же отвели в сторону и позже задержали.
Как сообщил журналист в беседе с телеканалом «360», он не имеет никаких претензий к активисту и попросил правоохранителей отпустить нападавшего.
Ранее Невзоров неоднократно обвинял священнослужителей в гомосексуализме и педофилии, а также выступал против введения в российских школах «Основ православной культуры», напоминает «Свободная пресса».
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