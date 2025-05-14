В Петербурге построят десять новых станций метро
14 мая 202512:33
Десять станций метро планируют построить в Санкт-Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в ходе выступления с отчетом о деятельности правительства за 2024 год.
«Планируем ввести 10 новых станций и отремонтировать 14 станций, ресурс которых во многом исчерпан», - сказал он,
Петербургские власти намерены реализовать эти планы до 2030 года.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2025 году направят 15 млрд рублей на развитие высокотехнологичной медицинской помощи, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Uniqlo не вернется в Россию из-за обещания главы компании
- Арбенина: Невозможно снять правдивый фильм о Викторе Цое
- Глава Пентагона планирует сократить более 120 высокопоставленных офицеров
- Российская армия освободила населенный пункт Михайловка в ДНР
- Песков: Делегация РФ будет ждать Украину в Стамбуле
- Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о композиторе Дмитрии Шостаковиче
- В Петербурге построят десять новых станций метро
- Ученые выяснили, как долгие рабочие часы влияют на мозг
- Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке
- Макрон признался, что Украина не вернет себе Крым
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru