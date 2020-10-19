В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа
Суд Петербурга освободил в зале суда женщину, убившую и расчленившую соседа, передает РИА Новости.
Суд квалифицировал ее действия как превышение необходимой самообороны и дал ей полтора года заключения. Этот срок она уже и так провела в СИЗО в ходе следствия.
По версии следствия, обвиняемая Анастасия Алферова в конце марта – начале апреля 2019 года на почве неприязненных отношений убила своего соседа, нанеся удары по его голове неустановленным предметом. Тело она расчленила и вывезла на Канонерский остров. В дальнейшем она призналась в убийстве, но мотивировала его самообороной, в связи с чем обвинение в убийстве переквалифицировали на убийство при превышении необходимой самообороны.
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