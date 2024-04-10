В Петербурге обнаружили живущего в подвале дома мужчину с тремя детьми

В Санкт-Петербурге мужчина жил в подвале в антисанитарных условиях с тремя малолетними сыновьями, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

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Сотрудники полиции установили, что 36-летний отец жил в подвале с детьми в возрасте 2-6 лет. Принято решение об изъятии несовершеннолетних. Сейчас они находятся в медучреждении.

Мужчину доставили в отделение полиции для разбирательства. Органы опеки проинформированы об инциденте.

Ранее в московском Зеленограде задержали мужчину, который пытался поджечь храм Архангела Михаила, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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