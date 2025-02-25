В Петербурге москвичку задержали за дискредитирующие надписи на фотовыставке
Москвичку, подозреваемую в нанесении дискредитирующих надписей на стенды уличной фотовыставки «Вместе к Победе», задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, полиция получила сообщение об инциденте 24 февраля.
«У дома 1 по улице Большая Морская нарядом ДПС задержана 23-летняя уроженка и жительница Москвы, которая на стендах фотовыставки... оставила дискредитирующие надписи черной краской из аэрозольного баллончика», – подчеркнули в УМВД.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о вандализме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru