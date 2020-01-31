В Петербурге при демонтаже рухнула крыша ССК

31 января 202015:26

В Петербурге при сносе здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошел инцидент.

Как сообщает «Фонтанка», при проведении работ неожиданно обрушилась крыша. К месту событий приехали кареты скорой помощи. Не исключено, что в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-Петербург