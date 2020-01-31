В Петербурге при демонтаже рухнула крыша ССК
31 января 202015:26
В Петербурге при сносе здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошел инцидент.
Как сообщает «Фонтанка», при проведении работ неожиданно обрушилась крыша. К месту событий приехали кареты скорой помощи. Не исключено, что в результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться рабочие.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-Петербург
Горячие новости
- Под завалами рухнувшей крыши комплекса «Петербургский» могут быть рабочие
- Голикова подтвердила выявление китайского коронавируса в России
- В Петербурге при демонтаже рухнула крыша ССК
- Названы причины счастья россиян
- В Кремле выступили против «охоты на ведьм» после скандала в Керчи