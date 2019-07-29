В Петербурге досрочно вводят новые стандарты медобслуживания

В Санкт-Петербурге на формат «бережливой поликлиники» переведено уже более полусотни учреждений. Об этом рассказал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Как сообщается на сайте администрации города, сегодня «бережливым принципам» в Петербурге соответствует 51 поликлиника — из них 37 для взрослых, 14 для детей. В целом же программа перевода рассчитана до 2021 года, однако в Петербурге ещё реализуют досрочно.

Кроме того, до конца года город намерен перевести на новые рельсы все детские и 35 взрослых поликлиник.

Добавим, Беглов также поставил задачу информировать население о том, какие медучреждения работают по новым принципам.

Напомним, формат «бережливой поликлиники» рассчитан на сокращение очередей и объёма бумажной работы врачей, чтобы сделать более удобным посещение поликлиник и сэкономить время пациентов.

