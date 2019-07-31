В Петербурге дооснастят центр реабилитации инвалидов
В Санкт-Петербурге дооснастят Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района. С таким поручением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Он сообщил, что по просьбе посетителей центра будет докуплен микроавтобус. Кроме того, на территории появится сад, где жители смогут «потрогать определенные растения руками». На территории учреждения также появится еще одна теплица, в которой граждане с инвалидностью будут заниматься выращиванием овощей.
По данным пресс-службы администрации губернатора, в этом году центру выделено 90 млн рублей. Около 2,5 млн рублей из этой суммы пойдут на обеспечение доступной среды для инвалидов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер»
- Политолог предложил ответить на русский канал Украины контрпропагандой
- На Украине призвали создать ракеты для ударов по Москве и Питеру
- Евро поднялся выше 71 рубля
- Митрохин прокомментировал решение перепроверить собранные за него подписи