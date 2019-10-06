В Петербурге бастуют курьеры Ozon

Курьеры компании Ozon в Санкт-Петербурге бастуют второй день. Напряженность не удалось снять даже после встречи с руководителями компании, сообщает «Фонтанка».

В диалоге с бастующими по поводу полной выплаты сентябрьской зарплаты, а также отмены штрафных коэффициентов участвовали региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет. На встрече со стороны пикетчиков участвовали 80 человек из 200.

Представители компании попросить тайм-аут для принятия решения.

Напомним, в июле РБК обнаружило базу с адресами электронной почты и паролями почти от полумиллиона аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon.

Ранее НСН писала, что Роскомнадзор направил запрос интернет-магазину в связи с утечкой персональных данных более 450 тысяч пользователей.

