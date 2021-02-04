В Петербурге арестованы 38 участников несанкционированной акции 2 февраля

В Санкт-Петербурге назначили 38 административных арестов участникам стихийным акциям протеста 2 февраля. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Всего в суды поступило более 50 материалов в отношении участников несогласованного митинга. Остальные участники будут обязаны выплатить штрафы, одному из осужденных назначили обязательные работы. Также одно дело было прекращено, 15 дел были отправлены обратно в правоохранительные органы.

В Красногвардейском и Сестрорецком судах продолжают рассматривать материалы дел 41 человека. Причиной для проведения несанкционированной акции стало решение Симоновского суда Москвы, который вечером во вторник 2 февраля заменил условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли во время и после заседания суда в центре Москвы, Петербурга и других крупных городов РФ.

