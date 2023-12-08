В Петербурге арестовали двух полицейских за содействие вымогателям
8 декабря 202320:13
Суд в Санкт-Петербурге заключил в следственный изолятор двух полицейских за содействие организованной преступной группе. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Обвиняемые пробудут под стражей до 6 февраля 2024 года.
Накануне по делу задержали в общей сложности семь человек. Вину признал только один.
В Московской области 8 ноября задержали трех лже-полицейских, вымогавших 1,5 миллиона рублей. В ходе осмотра у подозреваемых обнаружили около 800 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru