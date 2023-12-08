В Петербурге арестовали двух полицейских за содействие вымогателям

Обвиняемые пробудут под стражей до 6 февраля 2024 года.

Накануне по делу задержали в общей сложности семь человек. Вину признал только один.

В Московской области 8 ноября задержали трех лже-полицейских, вымогавших 1,5 миллиона рублей. В ходе осмотра у подозреваемых обнаружили около 800 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

