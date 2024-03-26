В Петербурге арестовали двух человек за попытку совершить теракт у ж/д станции

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест мужчину и его несовершеннолетнего сообщника за попытку совершить теракт у железнодорожной станции «Удельная». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

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Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о теракте. Их отправили под стражу до 24 мая 2024 года.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 24 марта. Фигуранты дела попытались совершить террористический акт путем уничтожения батарейного шкафа на железной дороге. На следующий день их задержали.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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