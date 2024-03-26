Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами концертного зала «Крокус Сити Холл», написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Родственникам погибших в «Крокус Сити Холле» выплатят по три млн рублей

Глава региона опубликовал видео, на котором спасатели доложили о завершении поисковых работ. По словам Воробьева, обследовано более восьми тысяч квадратных метров территории.

Губернатор поблагодарил спасателей, кинологов, центр «Лидер» и отряд «Центроспас».

Разбиравшие завалы в «Крокусе» спасатели рассказали, что при пожаре расплавились даже металлические конструкции, сообщила газета «Известия».

Как пишет «Свободная пресса», директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/mchs_official
ТЕГИ:Московская ОбластьАндрей ВоробьевТеракт

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