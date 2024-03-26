Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»

Глава региона опубликовал видео, на котором спасатели доложили о завершении поисковых работ. По словам Воробьева, обследовано более восьми тысяч квадратных метров территории.

Губернатор поблагодарил спасателей, кинологов, центр «Лидер» и отряд «Центроспас».

Разбиравшие завалы в «Крокусе» спасатели рассказали, что при пожаре расплавились даже металлические конструкции, сообщила газета «Известия».

Как пишет «Свободная пресса», директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России, передает «Радиоточка НСН».

