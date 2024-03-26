Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»
Спасатели не обнаружили пострадавших под завалами концертного зала «Крокус Сити Холл», написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона опубликовал видео, на котором спасатели доложили о завершении поисковых работ. По словам Воробьева, обследовано более восьми тысяч квадратных метров территории.
Губернатор поблагодарил спасателей, кинологов, центр «Лидер» и отряд «Центроспас».
Разбиравшие завалы в «Крокусе» спасатели рассказали, что при пожаре расплавились даже металлические конструкции, сообщила газета «Известия».
Как пишет «Свободная пресса», директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увольнение Данилова связали с оскорблением должностного лица КНР
- Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»
- Госдеп пригрозил Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе
- Отправившийся в кругосветку российский яхтсмен пропал у берегов Чили
- Захарова анонсировала планы России добиться заседания Совбеза ООН по Югославии
- На Мосбирже сообщили о планах запустить круглосуточные торги
- МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе»
- Против ранее судимого россиянина возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма
- «Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра
- Украина атаковала село Горналь в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru