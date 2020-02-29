В первый день работы «Остров Мечты» уже посетили около 40 тысяч гостей

Порядка 40 тысяч человек побывали в парке развлечений «Остров мечты» в день его открытия. Об этом журналистам сообщил председатель совета директоров холдинговой компании «Остров Мечты» Амиран Муцоев.

«Около 30-40 тыс. посетителей уже пришли в парк в день открытия», - уточнил Муцоев.

В парке «Остров мечты» 27 аттракционов, рассчитанных на разные категории посетителей – от малышей до взрослых экстремалов, а также поклонников новейших технологий.

В парке созданы четыре пешеходных галереи и три атриума. Они построены в архитектурных стилях разных стран и повторяют всемирные достопримечателности: «Дом костей» Гауди в Барселоне, римский Колизей, Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, красные телефонные будки Лондона. Вся зона променада накрыта четырьмя куполами из стекла. Самый большой из них - площадью 8,6 тыс. кв. м - находится над центральной площадью и называется «Москва». Общая площадь парка «Остров мечты» - 100 га, площадь крытой части - около 300 тыс. кв. м.

Напомним, новый комплекс строился в течение трех лет на месте заброшенного парка 60-летия Октября. Парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме торжественно открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в прошедший четверг. Первыми посетителями парка стали воспитанники детских социальных учреждений и многодетные семьи.

