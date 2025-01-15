В Пермском крае опровергли переименование улицы Курта Кобейна

Администрация Добрянского городского округа сообщила, что не планирует переименовывать улицу Курта Кобейна. Об этом пресс-служба администрации рассказала в своем VK-сообществе.

Известно, что это название было присвоено улице Пермского края в 2018 году. Она расположена вблизи деревни Ельники на территории Добрянского округа, при этом на улице всего два дома.

В ряде СМИ появилась информация о возможном переименовании из-за репутации рокера, однако в администрации округа уточнили, что не планируют этого делать.

Ранее участок проспекта имени Юрия Гагарина в Алматы от улицы Тимирязева до проспекта Аль-Фараби переименовали в честь Ермека Серкебаева, напоминает «Радиоточка НСН».

