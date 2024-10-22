В пермской деревне зафиксировали вспышку кори после национальной свадьбы
Вспышку кори после национальной свадьбы зафиксировали в деревне в Пермском крае, сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
По данным СМИ, в регионе выявили уже 13 случаев заболевания корью, девять из которых обнаружили в поселке Чапаевском в Орджоникидзевском районе.
Также очаг заболевания корью зафиксировали в деревне Федотово. По информации администрации Пермского округа, именно в этой деревне проходила национальная свадьба.
Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Наталия Орейро перепела песню «Комбинации» Russian Girls
- Путин пошутил, что Моди понимает его без переводчика
- Музей русского импрессионизма представит выставку «Новое общество художников»
- Госдума одобрила законопроект о штрафах за подделку документов для мигрантов
- Сарик Андреасян снимет сериал про модельный бизнес в СССР
- ВСУ потеряли на Курском направлении 25 662 военнослужащих
- В Союзмолоке ответили на слухи о дефиците сливочного масла
- Дебаты Санду и Стояногло пройдут 27 октября
- СКР завершил следствие по делу начальника департамента Минобороны Вертелецкого
- Песков объяснил, чем БРИКС отличается от Евросоюза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru