В пермской деревне зафиксировали вспышку кори после национальной свадьбы

По данным СМИ, в регионе выявили уже 13 случаев заболевания корью, девять из которых обнаружили в поселке Чапаевском в Орджоникидзевском районе.

Также очаг заболевания корью зафиксировали в деревне Федотово. По информации администрации Пермского округа, именно в этой деревне проходила национальная свадьба.

Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью, напоминает RT.