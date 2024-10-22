В пермской деревне зафиксировали вспышку кори после национальной свадьбы

Вспышку кори после национальной свадьбы зафиксировали в деревне в Пермском крае, сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

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По данным СМИ, в регионе выявили уже 13 случаев заболевания корью, девять из которых обнаружили в поселке Чапаевском в Орджоникидзевском районе.

Также очаг заболевания корью зафиксировали в деревне Федотово. По информации администрации Пермского округа, именно в этой деревне проходила национальная свадьба.

Ранее врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала вакцинацию единственным способом избежать заражения корью, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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