В Пензенской области возобновили работу бассейны и сауны
Власти Пензенской области объявили о снятии запрета на работу саун, бань, бассейнов, а также других спортивных объектов после введенных ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.
Отмечается, что при возобновлении деятельности данные организации должны соблюдать требования Роспотребнадзора в целях профилактики коронавируса.
По данным агентства, власти региона также на один день сократили срок действия режима повышенной готовности. Теперь он действует в регионе до 25 июля.
Всего в регионе зафиксировано 5,6 тыс. заражений. Умерли 60 человек, выздоровели 5126.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru