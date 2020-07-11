В Пензенской области возобновили работу бассейны и сауны

Власти Пензенской области объявили о снятии запрета на работу саун, бань, бассейнов, а также других спортивных объектов после введенных ограничений из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Отмечается, что при возобновлении деятельности данные организации должны соблюдать требования Роспотребнадзора в целях профилактики коронавируса.

По данным агентства, власти региона также на один день сократили срок действия режима повышенной готовности. Теперь он действует в регионе до 25 июля.

Всего в регионе зафиксировано 5,6 тыс. заражений. Умерли 60 человек, выздоровели 5126.



