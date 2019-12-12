В парке «Сокольники» пройдет зимний фестиваль «Московского долголетия»
В парке «Сокольники» состоится зимний фестиваль проекта «Московское долголетие». Как сообщается на официальном сайте столичного мэра, он пройдёт в предстоящие выходные, 14 и 15 декабря. Его гостей ждут ледовое представление, разнообразные мастер-классы, театрализованные шоу, а также выступления известных артистов.
Помимо этого, в «Сокольниках» расположится резиденция Деда Мороза и многочисленны фотозоны. Также все желающие смогут отправить своим близким бесплатную праздничную открытку от проекта «Московское долголетие» - для этого в парке установят специальные почтовые ящики, пишет АГН Москва.
Кроме того, на территории парка откроются чайные домики, где можно будет продегустировать разные сорта чая. Центральной площадкой фестиваля станет каток «Лед» в парке «Сокольники».
Вход на все мероприятия свободный.
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