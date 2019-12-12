В парке «Сокольники» пройдет зимний фестиваль «Московского долголетия»

Помимо этого, в «Сокольниках» расположится резиденция Деда Мороза и многочисленны фотозоны. Также все желающие смогут отправить своим близким бесплатную праздничную открытку от проекта «Московское долголетие» - для этого в парке установят специальные почтовые ящики, пишет АГН Москва.

Кроме того, на территории парка откроются чайные домики, где можно будет продегустировать разные сорта чая. Центральной площадкой фестиваля станет каток «Лед» в парке «Сокольники».

Вход на все мероприятия свободный.

