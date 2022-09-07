В парке «Кусково» завершили реабилитацию Локасинского пруда
В «Кускове» закончили реабилитацию Локасинского пруда в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка. Водоем, известный еще с XVIII века, обмелел и представлял собой практически болото. В нем накопилось много ила, который почти вытеснил воду. Кроме того, недобросовестные посетители парка выбрасывали в пруд мусор.
«В ходе мероприятий Локасинский пруд как один из ценных элементов композиционно-планировочного решения парка был воссоздан. Из него было вывезено на полигон 3300 кубических метров иловых отложений», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
По его словам, специалисты углубили дно пруда, чтобы водоем не перегревался и не зарастал из-за этого водорослями.
«Для предотвращения ухода воды в грунт была уложена специальная мембрана. Также организованы подпитка пруда и переток лишней воды, которые будут обеспечивать водообмен», — отметил Мельников.
Берега Локасинского пруда укрепили. Скоро в него высадят специальные растения, которые будут поддерживать чистоту воды и насыщать ее кислородом.
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