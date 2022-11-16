В парке «Кусково» восстановили Малый и Сухой пруды
В парке «Кусково» завершили экологическую реабилитацию Сухого и Малого прудов. Их очистили от ила и мусора, а рядом сделали прогулочные дорожки. В департаментекапитального ремонта Москвы рассказали, что водоемам вернули исторический облик.Мероприятия провели в рамках работ по сохранению и восстановлению парка.
«Малый пруд входил в каскад Радужных прудов, соединявшихся с Большим дворцовым прудом. Сухой пруд находится на удалении от центральных потоков посетителей и усадьбы «Кусково». Он представляет собой остатки ложа деревенского копаного пруда — копани», — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
В водоемах накопилось большое количество ила из-за веток и листьев, которые несколько десятилетий опадали с растущих по берегам деревьев. В иле выявили превышения предельно допустимых норм по мышьяку, цинку, кадмию, свинцу и никелю. Малый пруд почти обмелел и превратился в цветущий и заросший водоем, а Сухой полостью зарос растительностью и практически пересох.
Из прудов вывезли весь накопившийся ил и мусор, углубили дно, уложили специальную мембрану, укрепили берега. Для водоемов организовалисистему перелива, благодаря которой они сталичастью прудов, перетекающих в Большой дворцовый пруд. Это обеспечит водообмен — вода несколько лет не будет цвести и заболачиваться.
По периметру прудов сделали дорожки из экологичного и водопропускающего покрытия, в специальных карманах установили лавочки и урны. На Сухом пруду организовали две смотровые площадки, а на одном из его берегов появилась зона отдыха с гамаками. На Малом появилась небольшая набережная на сваях.
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