В парке Горького прошёл столичный выпускной

Выпускной вечер прошёл в столице в парке Горького 20 июня. По оценке руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к городскому празднику выпускников должны были присоединиться порядка 22,6 тысяч выпускников, что является рекордом за всю историю праздника в столице.

«Год от года число выпускников, которые приходят сюда, растёт. Когда мы впервые проводили в 2013-м году здесь московский выпускной, на нем было всего 4,5 тысяч человек. За семь лет это стало настоящей городской традицией», — рассказал Кибовский ТАСС.

Также он отметил, что концертная программа вечера была составлена при непосредственном участии самих выпускников.

«Исполнителей, которые будут сегодня здесь выступать, выбирали сами ребята. 15 тысяч ребят проголосовали на портале “Активный гражданин”, — поделился чиновник.

Добавим, хэдлайнерами концерта на московском выпускном стали Feduk, Егор Крид и Ольга Бузова. Также в этот вечер на сцену вышли Мот, Натан, Елена Темникова, Кравц, Ханна, T-Killah, Serebro, Рита Дакота и многие другие артисты.



