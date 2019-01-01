В парках столицы открылись еще семь павильонов «Здоровая Москва»

В семи московских парках открылись новые павильоны «Здоровая Москва», в которых пожно пройти диспансеризацию. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на министра столичного правительства, главу городского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Отметим, павильоны 7 июня открылись в сквере по Олонецкому проезду, «Сокольниках» и Коломенком. Кроме того, обследование можно пройти в Лианозовском, Таганском, Гончаровском и Измайловском парках.

По словам Хрипуна, с момента открытия павильонов уже более полутора тысяч человек воспользовались возможностью пройти диспансеризацию.

«Мы открыли еще семь павильонов “Здоровая Москва”, где каждый москвич сможет пройти обследования первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40», — сказал Хрипун.

Напомним, обследования проводят врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник. Павильоны работают с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

