В парках столицы открылись еще семь павильонов «Здоровая Москва»
В семи московских парках открылись новые павильоны «Здоровая Москва», в которых пожно пройти диспансеризацию. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на министра столичного правительства, главу городского Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Отметим, павильоны 7 июня открылись в сквере по Олонецкому проезду, «Сокольниках» и Коломенком. Кроме того, обследование можно пройти в Лианозовском, Таганском, Гончаровском и Измайловском парках.
По словам Хрипуна, с момента открытия павильонов уже более полутора тысяч человек воспользовались возможностью пройти диспансеризацию.
«Мы открыли еще семь павильонов “Здоровая Москва”, где каждый москвич сможет пройти обследования первого этапа диспансеризации. Всего в городе их будет более 40», — сказал Хрипун.
Напомним, обследования проводят врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник. Павильоны работают с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Федосеева-Шукшина подаст в суд на «Крота» из-за отравления Бари Алибасова
- «Не воруй». Путин прокомментировал дело Калви
- Симоньян вышла из больницы со справкой об угрозе выкидыша
- Путин поставил задачу вывести Россию на среднеевропейский уровень жизни
- Президентская комиссия не верит в человеческий фактор катастрофы «Суперджета»