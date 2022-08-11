В Париже начали штрафовать магазины за открытые двери при работающем кондиционере
11 августа 202219:15
Несколько магазинов Парижа получили штрафы за то, что держат открытыми двери при работающем кондиционере. Об этом сообщает местное издание Parisien.
Тремя неделями ранее в силу вступил указ, запрещающий держать открытыми двери при работающем кондиционере в целях экономии электроэнергии.
Первые штрафы выписали 10 августа. Их получили ряд магазинов на на улице Риволи в 4-м округе мегаполиса. Размер штрафа составляет 150 евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru