В Париже на акциях «желтых жилетов» задержаны 200 человек

В Париже силами правопорядка задержаны 200 манифестантов – участников акций «желтых жилетов». Об этом сообщается на страницах в Twitter полицейской префектуры парижской прокуратуры.

Уточняется, что под стражей находятся 78 человек.

Акции «желтых жилетов» возобновились во Франции после окончания периода летних отпусков. Протесты организованы в Париже, Марселе и Лионе.

Полиция блокирует манифестантам доступ к центрам городов. В Париже участники акции пытаются преодолеть полицейские кордоны на пути к Елисейским полям, где действует запрет на массовые акции. Французские силовики применяют слезоточивый газ и дубинки против манифестантов.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассказал, что протесты во Франции вызваны не увеличением пенсионного возраста до 64 лет.

«По новому законодательству в течение трудовой карьеры будет вычисляться пенсия исходя из этого. Это меняет начисление пенсий, например, преподаватели подсчитали, что они теряют от трехсот до шестисот евро в пенсии. И так многие. Это все и возмутило людей. Плюс еще наложилось на "желтые жилеты", на недовольство студентов, медицинских работников, создавая вот такую гремучую смесь, которую мы увидели на манифестациях», - рассказал Федоров.

