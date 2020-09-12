В Париже на акциях «желтых жилетов» задержаны 200 человек
В Париже силами правопорядка задержаны 200 манифестантов – участников акций «желтых жилетов». Об этом сообщается на страницах в Twitter полицейской префектуры парижской прокуратуры.
Уточняется, что под стражей находятся 78 человек.
Акции «желтых жилетов» возобновились во Франции после окончания периода летних отпусков. Протесты организованы в Париже, Марселе и Лионе.
Полиция блокирует манифестантам доступ к центрам городов. В Париже участники акции пытаются преодолеть полицейские кордоны на пути к Елисейским полям, где действует запрет на массовые акции. Французские силовики применяют слезоточивый газ и дубинки против манифестантов.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в эфире НСН рассказал, что протесты во Франции вызваны не увеличением пенсионного возраста до 64 лет.
«По новому законодательству в течение трудовой карьеры будет вычисляться пенсия исходя из этого. Это меняет начисление пенсий, например, преподаватели подсчитали, что они теряют от трехсот до шестисот евро в пенсии. И так многие. Это все и возмутило людей. Плюс еще наложилось на "желтые жилеты", на недовольство студентов, медицинских работников, создавая вот такую гремучую смесь, которую мы увидели на манифестациях», - рассказал Федоров.
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