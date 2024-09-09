В Ozon рассказали о запуске новой опции «Публичный профиль»
Интернет-магазин Ozon запустил в тестовом режиме новую функцию «Публичный профиль», которая позволяет собирать оставленные пользователем отзывы на приобретенные товары. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
Как отметили в компании, в публичном профиле собирают отзывы, которые пользователь оставил не анонимно, за исключением некоторых категорий. При этом история всех покупок юзера не видна.
«Благодаря новой функции пользователи смогут подписаться на других покупателей с похожим профилем покупок. Это поможет клиентам выбирать подходящие товары», — подчеркнули в Ozon.
В публичном профиле пользователя используется имя и первая буква его фамилии (если она указана). Клиент площадки может скрыть отдельные отзывы или полностью скрыть профиль, отключив функцию «Публичный профиль» в личном кабинете.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru