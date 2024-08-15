В отрасли раскрыли самые популярные морские курорты России в августе

До этого российское правительство утвердило список курортов федерального значения. Так, в перечень попали 55 объектов. В частности, в список внесли Анапу, Зеленоградск, Сочи, Алупку, Алушту, Гурзуф, Ливадию, Ялту и другие курорты.

Также в перечень попали лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области, расположенная между озёрами Ужин и Валдайское, и один курортный регион - Кавказские минеральные воды.

Ранее туроператор «Алеан» заявил, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

