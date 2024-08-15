В отрасли раскрыли самые популярные морские курорты России в августе

Российские туристы проведут август на побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей, рассказала в сервисе «Яндекс Путешествия».

Среди крымских курортов наибольшей популярностью в августе пользуются Алупка, Гурзуф и Судак. Из тройки лидеров самым бюджетным стал город Алупка — средняя стоимость ночи в местном отеле обойдется в 4,6 тысячи рублей.

Не меньшим спросом пользуется и другой курортный регион России — Краснодарский край. Стоимость ночи в Сочи под конец лета приближается к 4,5 тысячи рублей.

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До этого российское правительство утвердило список курортов федерального значения. Так, в перечень попали 55 объектов. В частности, в список внесли Анапу, Зеленоградск, Сочи, Алупку, Алушту, Гурзуф, Ливадию, Ялту и другие курорты.

Также в перечень попали лечебно-оздоровительная местность в Новгородской области, расположенная между озёрами Ужин и Валдайское, и один курортный регион - Кавказские минеральные воды.

Ранее туроператор «Алеан» заявил, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха экологичные отели, которые располагаются в природных заповедниках или в отдаленных зонах, где недоступен интернет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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