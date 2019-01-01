В отношении игрока «Спартака» возбуждено дело за езду с поддельными правами

В отношении форварда клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Михаила Котляревского возбуждено уголовное дело. Как пишет ТАСС, поводом для этого стала езда с поддельными водительскими правами.

Как отмечает источник, встреча спортсмена и сотрудников ГИБДД состоялась 13 июля – хоккеист был остановлен для проверки документов. У людей в форме возникли сомнения в подлинности документа, и они передали права экспертизу. Специалисты установили, что они являются поддельными.

В отношении Михаила Котляревского было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов».

Между тем, пресс-атташе клуба КХЛ «Спартак» Владимир Самохин заявил, что пока не располагает никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо еще. Он добавил, что Михаил Котляревский в настоящий момент находится на сборах в Чехии.

Ранее НСН писала, что россиян могут начать проверять на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Эксперт считает, что для россиян, злоупотребляющим алкоголем, нужно устанавливать отсрочку в получении водительских прав, например, на месяц. Перед получением прав граждан могут обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя. Спустя месяц человеку будет предложено повторить прохождение теста. Подобная мера может применяться и к кандидатам, которые устраиваются на опасную производственную работу, пояснил Брюн.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что в предложении Минздрава есть неточности. По его словам, из-за пристрастие к алкоголю нужно вовсе запрещать садиться за руль, а не переносить получение прав всего на месяц.

