В «Открытой России» сообщили о задержании исполнительного директора
Исполнительный директора «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан утром 8 августа в Себежском районе Псковской области пограничниками РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения.
По данным пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, группа участников движения направлялась наблюдать за ходом выборов в Белоруссии. Идет речь также о задержании активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева.
На них составляют административный материал на пограничном пункте в Себеже. По информации «Интерфакс», адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не назвали оснований для подобных действий.
Отмечается, что задержанных планируется доставить в Псков.
Где находится Пивоваров, не известно. Он с другими активистами ехал в разных автобусах. Комментариев погранслужбы нет.
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