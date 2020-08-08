В «Открытой России» сообщили о задержании исполнительного директора

Исполнительный директора «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан утром 8 августа в Себежском районе Псковской области пограничниками РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу движения.

По данным пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, группа участников движения направлялась наблюдать за ходом выборов в Белоруссии. Идет речь также о задержании активистов Даниила Потапова и Александра Федосеева.

На них составляют административный материал на пограничном пункте в Себеже. По информации «Интерфакс», адвокату «Правозащиты Открытки» по телефону не назвали оснований для подобных действий.

Отмечается, что задержанных планируется доставить в Псков.

Где находится Пивоваров, не известно. Он с другими активистами ехал в разных автобусах. Комментариев погранслужбы нет.

