В отелях России в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы

Документ предоставляет гостиницам возможность устанавливать «как возвратное, так и невозвратное бронирования». Гости смогут выбрать предпочтительный вид.

«После вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки», — указано в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что инициатива увеличит доступность проживания для туристов и позволит отелям эффективнее планировать свою деятельность ‎и уменьшить издержки.

Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

