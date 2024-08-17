В отелях России в 2025 году могут появиться невозвратные тарифы

Минэкономразвития РФ планирует разрешить отелям страны вводить более дешевые невозвратные тарифы, при отмене бронирования плата за него возвращаться не будет. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Документ предоставляет гостиницам возможность устанавливать «как возвратное, так и невозвратное бронирования». Гости смогут выбрать предпочтительный вид.

«После вступления проекта постановления в силу потребитель сможет выбрать невозвратное бронирование и сэкономить на размещении, или выбрать возвратное бронирование и обезопасить себя в случае отмены поездки», — указано в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что инициатива увеличит доступность проживания для туристов и позволит отелям эффективнее планировать свою деятельность ‎и уменьшить издержки.

Нововведение может вступить в силу с 1 марта 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости
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