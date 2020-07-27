В Орловской области детские сады в штатном режиме заработают с 17 августа

В Орловской области дошкольные организации откроются с 17 августа в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Андрея Клычкова.

По словам Клычкова, решение принято в связи с улучшающейся эпидемиологической обстановкой, а также с новыми записями детей в сады. До 17 августа сады будут работать в режиме дежурных групп.

Также с 1 августа в регионе ожидается переход на штатное расписание учреждения среднего профессионального и дополнительного образования. С 1 сентября откроются кинотеатры, с 15 сентября будет разрешено проведение культурно-массовых мероприятий.

Традиционный формат, по словам Клычкова, вернется 1 сентября и в школы. Между тем, проведение школьной линейки пока под вопросом, решение будет приниматься на основе рекомендаций Минпросвещения.





