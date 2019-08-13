В ОП предложили разрешить россиянам использовать триколор в будни

Разрешить россиянам использовать государственный флаг России не только в праздничные дни, но и в будние, предложил глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Об этом он рассказал РИА ФАН.

По словам общественника, сейчас граждане лишены возможности вывешивать флаг страны на зданиях в обычные, не праздничные дни, так как это карается по закону как административное правонарушение. При этом, по его мнению, у общества есть запрос на размещение триколора.

«Фонд защиты национальных ценностей провел исследование, которое показало, что на Западе “ситуация с флагами” намного либеральнее. Так, закон о свободе демонстрации американского флага дает физическим лицам неограниченное право на размещение знамени США на объектах жилой недвижимости», — отметил Малькевич.

Кроме того, по его мнению, это уже вопрос патриотизма, всё более назревающий в условиях информационного давления со стороны Запада. Такой шаг поможет объединить народ, убеждён Малькевич

Добавим, предложение будет направлено председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с рекомендацией внести его на площадку российского парламента для обсуждения.

