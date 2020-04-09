В ОП предложили не штрафовать НКО, помогающие людям на фоне COVID-19
В Общественной палате России предложили не штрафовать НКО, которые на фоне пандемии коронавирусной инфекции перепрофилируют свою деятельность и начнут оказывать помощь особо нуждающимся категориям граждан.
С таким заявлением выступила глава комиссии Общественной палаты по поддержке социально ориентированных НКО ЕленаТополева-Солдунова.
«Неприменение штрафных санкций к НКО, которые в период пандемии перепрофилируют свою деятельность на категории граждан, наиболее нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Отсрочка обязательной отчетности НКО, благотворительных организаций и общественных объединений в Минюст России до 01.09.2020», - говорится в презентации Тополевой-Солдуновой.
Кроме того, аналогичные меры предлагается применить и по отношению к некоммерческим организациям, которые являются исполнителями государственных и муниципальных контрактов в части освобождения их от ответственности за нарушение сроков и других условий, зафиксированных в этих контрактах.
Ранее в ОП выступили с инициативой о распространении мер поддержки среднего и малого бизнеса в период пандемии на некоммерческий сектор и рассмотреть возможность компенсации расходов региональных бюджетов на социальную помощь россиянам за счет федерального бюджета.
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