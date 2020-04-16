В ОП обратились 80 тысяч желающих стать наблюдателями на голосовании по Конституции
Общественная палата (ОП) РФ получила 40 тысяч заявок от людей, желающих стать наблюдателями на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Они подали заявки сами, рассказал глава рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. По его словам, ещё 40 тысяч заявок прислали общественные организации и политические партии, передаёт ТАСС.
Григорьев отметил, что ОП не вводит ограничений по количеству наблюдателей, но подчеркнул, что существуют разумные пределы. Сложно предположить, что на всех избирательных участках в регионах будет по 50-60 наблюдателей, добавил он.
В четверг ОП проведёт один из серии обучающих вебинаров для наблюдателей.
Общественная палата России и её региональные представительства наделены правом назначать наблюдателей на общероссийское голосование по Конституции. Голосование должно было пройти 22 апреля, но из-за ситуации с коронавирусом его проведение отложили на неопределённый срок.
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