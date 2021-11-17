В ОП назвали «выброшенными» 15 млрд рублей на программу кэшбека
Илья Зотов отметил, что государство стимулировало людей больше путешествовать в пиковые значения пандемии, что недопустимо.
Государство стимулировало людей больше отдыхать в период пандемии с помощью программы кэшбека, а могло на эти средства поддержать транспортную отрасль, заявил член Общественной Палаты России, председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН.
«В период пандемии компаниям компенсировали 23 миллиарда, чуть больше. Эту поддержку получили далеко не все авиакомпании, условия были размытыми. А 15 миллиардов было выделено на программу субсидирования отдыха в стране, то есть, это программа кэшбека – когда люди приобретали отдых, могли вернуть себе 20% за отдых. По сути, государство стимулировало, чтобы люди больше отдыхали, ездили по стране в период пика пандемии. Конечно, это недопустимо 15 миллиардов разбазаривать, это неэффективно, 15 миллиардов по сути выброшены», - сказал он.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроекты о введении в общественных местах и на транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. В частности, ограничения коснутся самолетов и поездов. Первое чтение проектов запланировано на середину декабря.
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