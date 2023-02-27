В омской деревне сожгли чучело Байдена-Зеленского

В 2021 году жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. Они отмечали, что местные власти не реагируют на соответствующую просьбу, при этом деревню основали в свое время немцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тогда эту ситуацию «недопустимой халатностью», а просьбу селян «оправданным гневом».

