В омской деревне сожгли чучело Байдена-Зеленского

Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области сожгли на Масленицу чучело, олицетворяющее президента США Джо Байдена и его украинского коллегу Владимира Зеленского.

Соответствующее видео обнародовано в соцсетях. На нем видно горящие чучело, к рукавам которого приклеены листы с указанием фамилий политиков.

Оправданный гнев: Песков оценил просьбу жителей омского села к Меркель о ремонте дороги

В 2021 году жители Верхнего Карбуша записали видеообращение к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать дорогу. Они отмечали, что местные власти не реагируют на соответствующую просьбу, при этом деревню основали в свое время немцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тогда эту ситуацию «недопустимой халатностью», а просьбу селян «оправданным гневом».

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ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:МасленицаВладимир ЗеленскийДжо Байден
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