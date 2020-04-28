В Омске обнаружили повышенное содержание фенола в воздухе

Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска обнаружила в городе повышенное содержание фенола в воздухе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды региона.

Отмечается, что предельно допустимая концентрация (ПДК) фенола в воздухе превышена в 1,3 раза. Замеры были произведены лабораторией после жалоб жителей Советского округа. В настоящее время устанавливается источник выбросов.

Как пишет агентство, в Омске превышение ПДК загрязняющих веществ в воздухе фиксируется регулярно. Согласно майскому указу президента РФ, город должен снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.



