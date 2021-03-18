В Общественной палате предложили создать должность уполномоченного по защите прав пенсионеров
Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о создании должности федерального уполномоченного по защите прав пенсионеров. Об этом сообщает RT.
Как отметил Хамзаев, в стране насчитывается около 36 млн пенсионеров, и нередко они вынуждены защищать свои права на льготы и выплаты через суд. При этом не все пожилые люди могут самостоятельно обратиться в госорганы или оплатить юридические услуги.
По мнению члена Общественной палаты, создание в России должности омбудсмена по защите прав пенсионеров с офисами по всей стране могло бы решить проблему и поддержать пожилых россиян.
Хамзаев считает, что уполномоченный и его представительства могли бы осуществлять правовую и консультативную поддержку пенсионеров, инициируя при этом поправки в законодательство, которые улучшат ситуацию с реализацией прав пожилых людей.
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