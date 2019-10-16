В Общественной палате хотят создать портал хороших новостей

В Общественной палате считают необходимым создать единый портал хороших новостей. Такая инициатива озвучена на заседании круглого стола на тему «Кому интересны хорошие новости?». В обсуждении приняли участие журналисты и члены некоммерческих организаций. Темой дискуссии стал вопрос нехватки позитивного наполнения отечественных СМИ.

Как рассказал глава комиссии Общественной палаты Александр Малькевич, уже в этом месяце планируется запуск нового проекта в пробном варианте. Предполагается также вручать премии журналистам региональных изданий за позитив в публикациях.

Как отметили участники дискуссии, гораздо сложнее создать позитивный контент, 90% журналистов делать этого не умеют. Ещё одной проблемой назван низкий профессиональный уровень журналистского сообщества вообще и журналистов в регионах в частности.

