В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан

Вывозные рейсы с россиянами запустили из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.

«Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами», - сообщили в ведомстве.

Ежедневно перевозчик будет осуществлять по два таких рейса из Шарджи, они запланированы до 20 июня. Кроме того, компания будет выполнять один рейс из Абу-Даби. По данным РИА Новости, перелеты начались в Москву и Екатеринбург.

Накануне в генконсульстве сообщали, что около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, напоминает RT.

