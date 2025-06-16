В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
Вывозные рейсы с россиянами запустили из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Дубае.
«Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами», - сообщили в ведомстве.
Ежедневно перевозчик будет осуществлять по два таких рейса из Шарджи, они запланированы до 20 июня. Кроме того, компания будет выполнять один рейс из Абу-Даби. По данным РИА Новости, перелеты начались в Москву и Екатеринбург.
Накануне в генконсульстве сообщали, что около 3 тысяч россиян не могут вылететь из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
- Патриарх Кирилл: Следует гнать прочь призывающих на борьбу с российскими мусульманами
- В зоне СВО погиб воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
- В Белгороде предложили приостановить восстановление домов жителей, покинувших РФ
- Фильм «На деревню дедушке» возглавил кинопрокат России и СНГ на выходных
- Пушилин: Армия России готовит плацдарм для освобождения Красноармейска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru