В Нью-Йорке на премьере «Джокера» треть публики покинула зал из-за агрессивного зрителя

В Нью-Йорке около трети зрителей покинули зал во время показа нового фильма «Джокер». Публика испугалась неадекватного поведения молодого мужчины, который плевался в людей и смеялся во время сцен убийств, сообщает Daily Mail.

Участники просмотра сообщили в Twitter, что молодой человек разразился долгим хохотом, когда в фильме демонстрировали убийства и другие кровавые сцены. Также они отметили, что нашелся человек, сумевший взять ситуацию под контроль до приезда полиции. Он решил не называть свое имя.

После задержания нарушителя полицейские установили, что тот находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Перед сеансом мужчина выпил бутылку текилы.

Издание отмечает, что бегство зрителей из-за агрессивного пьяницы не первый инцидент, связанный с фильмом «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

Ранее Life сообщил, что первые зрители кинокартины потребовали запретить ее кинопрокат из-за многочисленных сцен, содержащих насилие.

