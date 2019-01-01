В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая защите детей от матерей-«кукушек»

В пресс-центре НСН начинается пресс-конференция на тему: «Оставьте его себе! Как защитить детей от матерей-«кукушек»?». Эксперты обсудят в преддверии Дня защиты детей проблему безответственных родителей, дадут правовую оценку, а также предложат пути решения.

В мероприятии примут участие:

Лидер движения «За права женщин России», Почётный адвокат России Людмила Айвар;

Заместитель председателя Национального родительского комитета Юлия Матюнина;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович;

Директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства, эксперт ОНФ Александра Марова.

Напомним, за последние две недели в Москве произошло сразу два громких инцидента с участием матерей, бросивших своих детей в общественных местах. Так, одна женщина оставила двухлетнюю дочь в поликлинике. После задержания она заявила, что ребёнок мешает ей наладить личную жизнь. Другая мать бросила шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ. В телефонном разговоре с сотрудниками центра она заявила, что ребёнок ей не нужен и предложила оставить его себе.

