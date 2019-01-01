В НСН начинается пресс-конференция, посвящённая судьбе сквера и храма в Екатеринбурге

В 14:30 в пресс-центре НСН начинается пресс-конференция на тему: «Сквер или Собор: Результаты соцопроса в Екатеринбурге». В ходе неё эксперты представят предварительные итоги опроса мнения екатеринбуржцев по поводу строительства храма и сохранения сквера. Отмечается, что опрос проводил исследовательский центр «Дискурс».

Участники пресс-конференции:

— Член комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций, депутат избранный от Свердловской области Максим Иванов;

— Руководитель Исследовательского центра «ДИСКУРС» Роман Кузнецов;

— Протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, что в Екатеринбурге с 13 мая в течение недели проходили несанкционированные митинги в защиту сквера у театра драмы. Поводом послужило решение властей о строительстве на месте сквера храма Святой Екатерины. Противники стройки окружили строительную площадку, снесли заграждение и требовали учёта их мнения при решении вопроса. Акции сопровождались задержаниями и стычками с ОМОНом. После предложения провести опрос жителей по наболевшей теме, озвученного президентом РФ, власти начали работу над разрешением конфликта. Тем не менее, дальнейшая судьба сквера и храма не известна до сих пор.

