В НСН начался брифинг Вильфанда о погоде на вторую половину лета

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начинается брифинг научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда на тему: «От жары до смерча: какую погоду ждать во второй половине лета?». Специалист расскажет, о погоде на курортах России в бархатный сезон, насколько опасны смерчи в Сочи, а также о причине климатических аномалий в стране. Синоптик сделает прогноз о погоде в Москве, в которую после периода аномальной жары пришло резкое похолодание.

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ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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