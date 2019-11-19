В НСН начался брифинг Майи Ломидзе об отдыхе на Новогодних каникулах

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Майя Ломидзе подведёт предварительные итоги работы туристической отрасли в 2019 году, расскажет о самых популярных новогодних направлениях и ответит на вопросы журналистов.

· Где предпочли отдыхать россияне этой зимой?

· Какой вид отдыха самый востребованный?

· Какие направления будут самыми выгодными по цене этой зимой?

· Самые популярные российские направления для туризма на Новый год?

· Какова средняя стоимость путевки по России?

· На чем сегодня экономят туристы?

· Каковы предварительные туристические итоги 2019 год

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. Ещё не поздно определиться оставшимся.



