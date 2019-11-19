В НСН начался брифинг Майи Ломидзе об отдыхе на Новогодних каникулах
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»
Майя Ломидзе подведёт предварительные итоги работы туристической отрасли в 2019 году, расскажет о самых популярных новогодних направлениях и ответит на вопросы журналистов.
· Где предпочли отдыхать россияне этой зимой?
· Какой вид отдыха самый востребованный?
· Какие направления будут самыми выгодными по цене этой зимой?
· Самые популярные российские направления для туризма на Новый год?
· Какова средняя стоимость путевки по России?
· На чем сегодня экономят туристы?
· Каковы предварительные туристические итоги 2019 год
Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома. Ещё не поздно определиться оставшимся.
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