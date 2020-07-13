В НСН эксперты расскажут, как приюты для животных пережили самоизоляцию

В пресс-центре «Национальной Службы Новостей» начинается пресс-конференция на тему: «Жестокое обращение с животными: как российские приюты пережили самоизоляцию». Эксперты расскажут, как приюты для животных пережили самоизоляцию, как пандемия коронавируса повлияла на отношение людей к животным из приютов, какие недочеты существуют в действующем законодательстве в области обращения с животными и как закрепление в Конституции норм ответственности по отношению к животным отразится на реальной жизни.

