В новых регионах разрешили регистрировать автомобили без ОСАГО

Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба кабмина.

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Изначально, при вхождении новых территорий в состав РФ, был установлен переходный период до 1 января 2024 года, исключающий применение закона об ОСАГО.

Согласно решению правительства, данный период был продлён до 31 декабря 2024 года.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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