В новых регионах разрешили регистрировать автомобили без ОСАГО

Изначально, при вхождении новых территорий в состав РФ, был установлен переходный период до 1 января 2024 года, исключающий применение закона об ОСАГО.

Согласно решению правительства, данный период был продлён до 31 декабря 2024 года.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщает RT.

