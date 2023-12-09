В новых регионах разрешили регистрировать автомобили без ОСАГО
9 декабря 202313:09
Правительство РФ одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без полиса ОСАГО, сообщает пресс-служба кабмина.
Изначально, при вхождении новых территорий в состав РФ, был установлен переходный период до 1 января 2024 года, исключающий применение закона об ОСАГО.
Согласно решению правительства, данный период был продлён до 31 декабря 2024 года.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предполагающий исключение полиса ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru