Полис ОСАГО для саней Деда Мороза обойдется ему в 1600 рублей
Стоимость ОСАГО для саней Деда Мороза составит около 1600 рублей, сообщают «Известия».
Уточняется, что с включенной в полис Снегурочкой стоимость страховой программы составит более 18 тысяч.
Невысокая цена ОСАГО для зимнего волшебника объясняется несколькими факторами. При оформлении полиса в офисе ВСК персональный базовый тариф дедушки составил бы 1646 рублей, поскольку транспортное средство зарегистрировано в Великом Устюге. Также важен возраст-стаж опытного водителя.
Ранее глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил «Радиоточке НСН», что отмена подтверждения ОСАГО при регистрации не спровоцирует разборки на дорогах, хотя камеры смогут отследить нарушителей далеко не везде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru