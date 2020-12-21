В Нововоронеже после скандала снесли памятник Алёнке

Власти Нововоронежа приняли решение демонтировать памятник Алёнке, внешний вид которого вызвал скандал, сообщает РИА Новости.

Замглавы администрации города Светлана Тулинова рассказала, что арт-объект был установлен в честь 250-летия села Новая Алёновка. По её словам, дальнейшую судьбу памятника решат позже, а пока он будет находиться на складе.

Тулинова отметила, что стоимость монумента составила порядка одного миллиона рублей, при этом бюджетные средства не привлекались.

Памятник основательнице села Новая Алёновка, который создал один из воронежских художников, был открыт 18 декабря. Внешний вид арт-объекта вызвал широкий резонанс в соцсетях.

