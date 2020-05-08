В Новосибирской области вручили орден сестре погибшего на войне героя

Глава Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил жительницу деревни Михайловка Искитимского района Марию Антоновну Панасюк с вручением ей ордена «Отечественной войны 2 степени», которым весной 1945 года был посмертно награжден ее брат - гвардии рядовой Иван Антонович Бойчук.

Сама Мария Антоновна Панасюк награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

«Сегодня мы с вами присутствуем на очень памятном и редком событии. В Искитимском районе такое впервые, чтобы через 75 лет была восстановлена справедливость, и родственникам фронтовика было вручено его наградное удостоверение. Для родственников это необходимо. Они молодцы, ведь это очень тяжелый труд десять лет искать и найти. Спасибо Марии Антоновне, в своем, уже почтенном возрасте она очень хорошо помнит брата. Племянники говорят о нем со слезами на глазах, хотя никогда его не видели. Спасибо военному комиссариату Искитимского района, всем жителям Михайловки - за память. За этот памятник, созданный их руками. Нужно помнить и не забывать имена, которые мы видим на этой стеле, ведь эти люди отвоевали нашу землю, нашу страну, нашу Родину. Из деревни на фронт ушло больше ста человек! Тут сейчас домов столько нет… Перед деревней всегда преклоняться надо, из деревень на фронт людей уходило гораздо больше, чем откуда-либо. Считаю, что мы все должны помнить о подвиге народа и передавать память о той войне нашим детям и внукам», - сказал Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

Кроме того, Марии Панасюк был вручен подарок от Заксобрания Новосибирской области. Андрей Шимкив также напомнил, что, готовясь к 75-летию Победы, депутаты Законодательного Собрания провели большую работу по восстановлению памятников.

